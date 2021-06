Roberto Carlos: “Grazie Moratti, l’Inter una famiglia. Su Conte…”

Roberto Carlos ha parlato della sua esperienza all’Inter e del Real Madrid

Redazione ITASportPress

Roberto Carlos, ex difensore dell’Inter e del Real Madrid, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 ricordando l’esperienza in nerazzurro: "Ringrazio ancora Moratti per avermi portato all'Inter, ho fatto una stagione bellissima, sono della famiglia nerazzurra e ho un bel ricordo di quell'annata, sono cresciuto molto".

SU CONTE E INZAGHI - "Conte via dopo lo scudetto? Anche Capello è andato via dopo aver vinto il titolo al Real Madrid, può succedere di lasciare da vincente. Inzaghi conosce bene il calcio italiano e ha una mentalità moderna, spero possa disputare un grande anno in Italia ed in Champions League".

ANCELOTTI DI NUOVO AL REAL - "Conosce bene squadra e società. Quando il Real chiama devi dire sì, è felice di essere tornato, siamo qui per aiutarlo. Ronaldo? Ha fatto tanto per il Real, tra i numeri 1 al mondo, per il futuro dovrà scegliere lui".