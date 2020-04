Robinho racconta: “Gattuso e Ibra si sfidarono in un match di ju-jitsu”

Robinho è tra i giocatori che hanno alzato l’ultimo scudetto del Milan. Era il 2011 e la squadra allora allenata da Allegri trionfò in una Serie A di fatto dominata. Oltre a Robinho, i tifosi rossoneri si ricorderanno sicuramente di Ibrahimovic, Pato, Ambrosini, Thiago Silva e tanti altri.

JU-JITSU – E’ proprio Robinho a raccontare quel Milan durante un’intervista a Marca. Il brasiliano ha svelato un piccolo aneddoto riguardo a Gattuso e Ibrahimovic: “Ricordo che in allenamento Ibra ha sfidato Gattuso a un combattimento di jiu-jitsu. Abbiamo visto quel feroce difensore praticare arti marziali contro Zlatan, che è una cintura nera. Chi ha vinto? Zlatan vince sempre“. Riguardo all’attaccante svedese ha poi aggiunto: “Diceva che aveva convinto il Milan a portarmi in squadra: ‘Sei qui grazie a me’. È arrogante? Sì, ma in senso buono. È solo fiducia, e fiducia nel proprio talento. Per me è tutto ciò che un attaccante dovrebbe essere: uno showman e un vincente“.