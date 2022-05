Rocchi: “Arbitri in Italia con la A maiuscola. Qualcuno ha provato a…”

Parla il designatore degli arbitri italiani

"Siamo in una fase di grande ricambio generazionale, che speriamo che porterà ad avere arbitri di altissimo livello nei prossimi 3 o 4 anni. Abbiamo arbitri con la A maiuscola, e mi riferisco ai nostri internazionali, che hanno fatto anche sacrifici per dare spazio ai giovani, comprendendo lo spirito che ci anima nel voler creare una nuova generazione di arbitri. In questo gruppo ci sono dei talenti incredibili".

Facendo riferimento a qualche dato: "A e B sono stati due campionati di una difficoltà incredibile e gli arbitri sono stati bravissimi. Abbiamo avuto un organico di 50 arbitri, dei quali 35 con meno di 50 gare in serie A e 45 con almeno una presenza in serie A. Questi sono i numeri, che ci rendono molto contenti perché ci sono stati dei ragazzi che hanno fatto esperienza". E ancora: "In Serie A su 370 gare ci sono stati oltre 2mila check e 128 interventi Var. In B l'arrivo della Var ha abbassato in maniera drastica le polemiche. Con il Var in Serie A gli errori degli arbitri si sono ridotti dell'86% e in Serie B del 91%", ha aggiunto ancora Rocchi.