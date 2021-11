Rocchi: “VAR a chiamata una possibilità. Presto dialoghi pubblici tra sala e arbitro”

Parla il designatore degli arbitri

VAR - "La centralità dell'arbitro è importante. Bisogna riportare l'arbitro al centro del progetto", ha sottolineato Rocchi. "Il VAR è uno strumento favoloso se l'arbitro fa bene in campo. A quel punto chi è dietro il monitor può davvero aiutarlo. Se invece l'arbitro non fa bene, la tecnologia diventa quasi un nemico. Il VAR comunque non è una cosa per tutti, infatti, al momento non tutti i nostri arbitri lo stanno facendo. L'arbitro in campo vive di sensazioni e al monitor sei 'schiavo delle immagini'". Sul VAR a chiamata: "Non ho mai detto di no. Per quanto mi riguarda non sono contrario".