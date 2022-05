Rocchi: “VAR sta portando maggiore giustizia”

Parla il capo degli arbitri

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, ha detto la sua sui direttori di gara italiani analizzando anche le polemiche sul finale di stagione in campionato ma anche dopo la finale di Coppa Italia dove ci sono stati ben due calci di rigore piuttosto discussi in relazione all'uso del VAR.

Queste le sue parole a margine della presentazione di un libro su Concetto Lo Bello, storico ex arbitro: "Il VAR sta portando tanta giustizia nel mondo del calcio, ha rappresentato una grande innovazione nonostante qualche errore persista", ha commentato Rocchi. "Certamente oggi in Italia, anche soltanto per una questione di ricambio generazionale, manca un arbitro con la A maiuscola come è stato Concetto Lo Bello. Non è semplice, stiamo provando a fare del nostro meglio per ricreare un movimento eccellente. VAR o non VAR, l’arbitro deve essere in grado di prendere una decisione".