Roma, Abraham ammette: “Non pensavo che la Serie A fosse così difficile”

Tammy Abraham racconta come sta procedendo il suo ambientamento in Italia

E' arrivato alla Roma con il compito di non far rimpiangere la partenza di Edin Dzeko. Tammy Abraham è riuscito a metà in questa missione. Infatti il lavoro per i compagni è davvero encomiabile, tra sponde, suggerimenti e movimenti per aprire il campo agli altri. Mancano i gol pesanti. L'attaccante inglese ha raccontato ai microfoni di The Telegraph quali sono le sue impressioni sul campionato italiano: "Non mi aspettavo che potesse essere così difficile. I calciatori sono molto intelligenti e per il modo di giocare in Italia la difesa è molto importante. Quindi per me si trattava di capire anche l'altra parte. In Inghilterra siamo abituati ad attaccare, attaccare, attaccare e devo imparare l'altra strada, come rompere le difese avversarie. Fa parte del processo di apprendimento e puoi vederlo con Lukaku e gli altri, che sono andati all'estero e sono tornati in Inghilterra, per me è questione di migliorare me stesso".