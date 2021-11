Roma, Abraham giura fedeltà: “Amo questo club, mi sento a casa”

Tammy Abraham racconta le sue impressioni sul momento che sta vivendo alla Roma.

Dopo essere tornato al gol in Europa League, Tammy Abraham prosegue il buon momento di forma trovando la via della rete anche in campionato. L'attaccante inglese della Roma timbra il cartellino anche contro il Torino. Un bel modo per ritrovare fiducia dopo un periodo fatto di errori sotto porta e imprecisioni, oltre a tanta sfortuna. Il bomber giallorosso ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro che ha consegnato i tre punti alla squadra di José Mourinho: "Come ho sempre detto amo questo club fin dal primo giorno, mi sono sentito subito a casa, non c'è niente di più bello che segnare davanti a questo pubblico". Quindi una curiosità sullo stretching per tenersi caldo in occasione del check sul rigore da assegnare: "Quello è sicuramente un momento delicato, le cose sono andate per le lunghe. Ho palleggiato un po', anche per dimostrare di mantenere freddezza".