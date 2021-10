Roma, ansia Mourinho: Pellegrini rischia di saltare la Juventus

Il calciatore ha accusato uno stato febbrile

Brutte notizie per Josè Mourinho in vista del match contro la Juventus. Il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini, dopo gli impegni in Nations League con l'Italia, ha accusato un attacco febbrile che tiene in ansia il portoghese in vista del match di domenica. Nei prossimi giorni verrà monitorato, ma lo Special One spera comunque di averlo al 100% per la trasferta di Torino.