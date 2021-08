Roma, arriva la maglia da trasferta ispirata al 1978-79

Svelato il nuovo kit da trasferta

La Roma ha svelato oggi la seconda maglia della stagione 2021-2022. La passione dei tifosi ha dato origini al design della divisa Away realizzata con New Balance. Come si legge dal sito della società della Capitale e dai profili social, l'ispirazione per la maglia è stata presa dall’atmosfera della Curva Sud e dal suo mare di sciarpe e bandiere giallorosse.