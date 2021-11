Roma, arriva la terza maglia ispirata all’iconico Lupetto

Presentata la terza divisa per questa stagione

La Roma e New Balance hanno svelato questa mattina la nuova terza maglia della stagione 2021-22. La divisa viene presentata in un sorprendente color oro per ricordare appunto la storia dei giallorossi.

Al centro della t.shirt vi è poi una straordinaria fascia blu navy e rosso intenso che scorre in diagonale partendo dalla spalla, incorniciando il petto fino ad arrivare all’orlo della maglia. Il retro include una “body map” ingegnerizzata traspirante per l’assorbimento dell’umidità. Il terzo kit della Roma viene completato da pantaloncini e calzini in tonalità coordinate. Sui social e sul sito ufficiale della società della capitale di New Balance è possibile vedere meglio nel dettaglio l'intero terzo "assetto" di Zaniolo e compagni che compaiono anche nelle immagini e filmati diffusi su Instagram e Twitter.