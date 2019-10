Roma, arrivano le scuse a Vieira: “Nessuna tolleranza per il razzismo”

La Roma prende le distanze da alcuni tifosi giallorossi che nel pomeriggio si sono resi protagonisti in negativo con cori razzisti all’indirizzo del centrocampista della Sampdoria Vieira. La società capitolina ha emesso un comunicato, diffuso anche sui social, in cui ha commentato l’accaduto: “L’AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell’individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista”.