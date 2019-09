Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali

La Roma per continuare la scalata in classifica, l’Atalanta per dimenticare il pessimo esordio in Champions League. Con questi stati d’animo giallorossi e nerazzurri si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma nella sfida della quinta giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 19, per un match che precederà tutte le altre sfide serali. Ecco le scelte di formazione di Paulo Fonseca e Gian Piero Gasperini:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovsky; Gómez, Ilicic.