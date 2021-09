Roma batte il Sassuolo nel finale con un gol di El Shaarawy

Bellissima partita all'Olimpico decisa nel finale

Mourinho festeggia le 1000 panchine in carriera ricevendo dalla sua Roma un bel regalo. All'Olimpico i giallorossi in cerca dei tre punti per agganciare Napoli e Milan in vetta alla classifica non steccano e battono il Sassuolo per 2-1 con un gol in pieno recupero di El Shaarawy. Gol bellissimo e nato dall'azione meno manovrata di tutta la partita rispetto alle tante occasioni giallorosse create. Mourinho dopo il gol è andato sotto la curva correndo come ai vecchi tempi. Il match: prime occasioni per gli emiliani con il Var che annulla un gol a Berardi per fuorigioco, poi sono i giallorossi a sbloccarla con Cristante, dopo uno schema su punizione realizzato alla perfezione. Nella ripresa magia di Berardi che serve davanti alla porta Djuricic per il pari; subito dopo Abraham coglie il palo, poi Rui Patricio decisivo su Berardi. Poi al 92' il gol di El Shaarawy. Ci sarebbe anche il 2-2 ma Scamacca era in fuori gioco. Vince la Roma che sale al comando.