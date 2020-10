Roma-Benevento diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Roma-Benevento si gioca questa sera domenica 18 ottobre alle 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Posticipo del campionato per i giallorossi che se la vedranno con la neo promossa guidata da Pippo Inzaghi. Per gli uomini di Fonseca non sarà un match facile.

Roma-Benevento, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per la Roma che dovrà fare a meno di Smalling infortunato. Fonseca si affida a Mirante in porta. Mancini, Ibanez e il neo acquisto Kumbulla in difesa. Santon e Spinazzola sulle corsie laterali. Pellegrini e Veretout in mezzo al campo. Pedro e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko. Ospiti pronti a stupire. Montipò in porta. Maggio, Glik, Caldirola, Letizia in difesa. Ionita, Schiattarella, Dabo al centrocampo e tridente offensivo composto da Iago Falque, Caprari e Lapadula.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari, Lapadula

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il posticipo serale della quarta giornata di Serie A tra Roma-Benevento sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno al numero 202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite e anche su Sky Sport al numero 251 del satellite. Per l’occasione la telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani che si occuperò del commento tecnico.

Ma esistono altri modi per seguire live la gara. I clienti Sky potranno seguire Roma-Benevento in diretta streaming attraverso Sky Go, collegandosi con i loro pc e notebook al sito ufficiale, oppure scaricando l’applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Per tutti c’è anche la possibilità rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti. Occorrerà avere una connessione ad internet buona per non perdere neppur eun minuto di gara.