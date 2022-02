Roma, bilancio approvato e perdite pari a 113 milioni

La società giallorossa

Brutte notizie in casa Roma con l'approvazione dell'ultimo bilancio. Perdite in aumento per il club giallorosso, con un rosso da 113,7 milioni. I Friedkin, che continuano ad investire denaro nella società, visto che anche a febbraio hanno immesso nelle casse oltre 7 milioni di euro, non potranno essere molto felici di quanto ufficializzato.