Roma capoccia: due gol di testa allo Spezia e aggancio alla Juve

La Roma vince ma soffre contro lo Spezia

Si è chiusa con la vittoria della Roma sullo Spezia la quattro giorni di Serie A. La squadra di Mourinho vince soffrendo e realizza i due gol sugli sviluppi di palla inattiva. Gestione del vantaggio non perfetta e lo Spezia ha avuto coraggio e ci ha provato. . I gol di testa sono stati siglati da due difensori, entrambi nati da calcio d’angolo. Vantaggio dopo appena 6’ di Smalling, bravo a correggere in rete un colpo di testa di Smalling, raddoppio nella ripresa di Ibanez. Per Smalling una traversa, Rui Patricio decisivo in diverse occasioni. La vittoria con questa vittoria aggancia la Juventus e si riporta in zona Europa.