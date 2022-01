Roma, chiesto un giocatore al Real Madrid

Un rinforzo in arrivo per Mourinho

Dopo gli arrivi di Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles, la Roma di Josè Mourinho, secondo quanto riportato da El Nacional, avrebbe chiesto al Real Madrid di poter ingaggiare Lucas Vazquez nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Il presidente Florentino Perez aprirebbe volentieri ad una cessione del giocatore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro ma Carlo Ancelotti invece vorrebbe tenerlo. Il direttore sportivo giallorosso inoltre, Tiago Pinto, avrebbe sondato anche Dani Ceballos, ma il centrocampista spagnolo ex Arsenal non ha intenzione di trasferirsi in Italia.