Roma, Cristante ammette: “Mi mancava il gol. Alla fine speravo di vincerla…”

Il centrocampista giallorosso esprime il suo parere sulla gara

Bryan Cristante salva la Roma in un match più che mai complicato. Merito dell'Atalanta, che controlla la gara per oltre 70 minuti. Poi però i bergamaschi restano in 10 per l'espulsione di Gosens e i giallorossi trovano il pari con il loro centrocampista.

Lo stesso Cristante interviene ai microfoni di Dazn al termine del match per commentare la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto un'ottima partita. Alla fine potevamo vincerla ma penso che abbiamo fatto una partita giusta, siamo stati cattivi. Peccato per il finale. Non mi sembra che loro abbiano dilagato. Hanno avuto occasioni importanti, ma poi le abbiamo avute noi. Potevamo vincerla alla fine, peccato. Si gioca bene anche davanti. Oggi serviva quello. Sono contento per il gol e per il pari, peccato perché potevamo vincere. Dobbiamo continuare su questa strada. Mi mancava il gol, era un po' che non lo facevo. Speriamo di riabituarci".