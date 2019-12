Roma da applausi: 4-1 alla Fiorentina e quarto posto blindato

Quattro squilli per avvertire la concorrenza. La Roma stravince la sfida contro la Fiorentina nell’anticipo della diciasettesima giornata. I capitolini si impongono con un netto 4-1. L’avvio di gara è tutto di marca giallorossa. Al 19′ Pellegrini trova Zaniolo che serve perfettamente Dzeko, che da due passi sigla la rete del vantaggio. Passano due minuti e Kolarov raddoppia con una magia su punizione. La Roma controlla perfettamente la gara, mentre la Fiorentina sembra in affanno. Ma al 34′ i viola rientrano in partita: cross deviato di Caceres e Badelj trova il guizzo giusto per il 2-1. I padroni di casa insistono, senza trovare il gol del pareggio. Nella ripresa è la Roma a controllare la partita, mentre la Fiorentina si fa vedere in avanti con pericolose ripartenze. Al 73′ arriva il tris dei giallorossi: scambio tra Dzeko e Pellegrini, con quest’ultimo nei panni del rifinitore con un tocco preciso. La Roma non si ferma: all’87’ Dzeko lancia in contropiede Zaniolo che con freddezza batte Dragowski con un diagonale preciso. La serata no della Fiorentina si concretizza con la traversa di Vlahovic su punizione. Finisce 4-1 per la Roma, sempre più salda al quarto posto.