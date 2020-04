Roma, Diawara: “Mi piace Fonseca, somiglia molto a Sarri”

Gli infortuni hanno limitato fortemente il rendimento di Amadou Diawara nella sua prima stagione alla Roma. Il centrocampista giallorosso ha fatto il punto sulla sua avventura nella Capitale in un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club. E spuntano curiose analogie: “Fonseca è un grandissimo allenatore, un po’ simile a Sarri perché vuole sempre uscire palla al piede sfruttando il gioco dei centrocampisti. Questo aspetto mi piace tantissimo. Questa nuova avventura è un nuovo step della mia carriera, devo superarlo. Questa estate, dopo la Coppa d’Africa, sono tornato prima dalle vacanze per conoscere prima il Mister e i compagni, non vedevo l’ora di partire con la stagione”.