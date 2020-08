Roma, durissimo striscione degli ultras: “Pallotta presidente più inutile della storia”

Dopo 9 anni James Pallotta lascia la guida della Roma. Durante la sua presidenza l’unico picco è stato quello della semifinale di Champions, ma nel corso degli anni il suo rapporto con la tifoseria si è incrinato sempre di più. Ecco quindi che l’ormai ex numero uno giallorosso ha passato la palla al connazionale Friedkin che ha regalato a Fonseca il primo innesto della stagione e cioè Pedro dal Chelsea.

TIFOSI ROMA: “PALLOTTA PRESIDENTE INUTILE”

Durante la sua gestione il tifo organizzato ha criticato più volte l’imprenditore americano, reo di non aver mai investito troppo nel club. A poche ore dal suo addio alcuni tifosi giallorossi hanno mostrato uno striscione con parole molto dure nei confronti dell’ormai ex presidente: “A non rivederci mai più… James, il presidente più inutile della storia!“.