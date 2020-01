Roma, Dzeko: “Immobile? Spero che inizi a segnare dopo il derby…”

La Roma vince sul campo del Genoa. Edin Dzeko, autore di un gol per i giallorossi, commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Il mister ci chiede di pressare sempre alti. Se non pressiamo, non arriva il gol. Sicuramente alla fine il terzo gol l’ha chiusa, ma abbiamo fatto una bella partita. Nel primo tempo abbiamo sbagliato solamente nel finale quando abbiamo subito gol sull’ultimo pallone. Anche nel secondo tempo abbiamo espresso il nostro gioco. Sicuramente sarebbe bello avere tutti a disposizione per il derby. Io non ci sarò mercoledì, ma ci sarà Kalinic. Speriamo di trovarci in semifinale prima del derby. Mercato? Se arrivano i giocatori forti è meglio. Ma sono valutazioni della società. Chiunque giochi deve farsi trovare pronto. Derby? Complimenti alla Lazio e a Immobile. Spero che non segni domenica prossima e riprenda subito dopo (ride ndr.). Oggi era importante vincere dopo le ultime due sconfitte”.