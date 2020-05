Roma, Dzeko: “Io, primo capitano non romano. Che orgoglio. Chellini? Rompe…”

Sono sempre più di moda ormai le dirette social dei calciatori. Sono ormai tanti quelli che spendono del tempo con ex compagni oppure insieme ai tifosi. Anche Edin Dzeko, capitano della Roma, ha voluto passare un po’ di tempo insieme ai sostenitori giallorossi sul suo profilo Instagram.

IO, CAPITANO – Durante la diretta, il bosniaco ha parlato del suo ruolo di capitano: “È un orgoglio. Dopo capitani importanti, romani come Totti, De Rossi e Florenzi, essere il primo capitano della Roma non romano è ancora più un orgoglio, significa che ho fatto bene negli ultimi anni e spero di continuare così e far felici i tifosi. Spero che i tifosi siano orgogliosi che io sia il loro capitano”.

DIFENSORI – All’attaccante poi è stato chiesto quali fossero i difensori più forti del nostro campionato. Dzeko ha risposto così: “Ce ne sono molti in campionato, Chiellini, Koulibaly, Skriniar, anche Acerbi. Uno che rompe sempre però è Chiellini“.