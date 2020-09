Roma, Dzeko: “Io via? Se ne parla ogni anno”

Diventano sempre più insistenti le voci di una possibile partenza di Edin Dzeko. L’attaccante 34enne della Roma sarà impegnato venerdì sera contro l’Italia nel match della Nations League con la sua Bosnia. L’ex City dopo la fine del campionato è stato più volte accostato alla Juventus come sostituto di Gonzalo Higuain.

DZEKO VIA DA ROMA? ARRIVA LA RISPOSTA DEL BOSNIACO

Alla vigilia del match contro l’Italia, l’attaccante ha preferito dribblare le voci di mercato: “Addio alla Roma? Ogni anno si parla di questo, ma non è il momento di parlare di mercato. Giocare con Cristiano Ronaldo? Ho 34 anni e posso dire che mi sento molto bene. Dispiace che questa partita arrivi in un momento un po’ particolare, né noi né l’Italia siamo al 100%, per quanto ci riguarda ci mancano molti giocatori fra cui Pjanic. Comunque cercheremo di ripetere, risultato a parte, la bella prestazione fatta a Torino contro gli azzurri”.