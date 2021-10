Roma e Napoli non si fanno male. Gioisce il Milan capolista con i partenopei

Match molto intenso e combattuto all'Olimpico finito senza reti

Match vibrante e teso all'Olimpico tra la Roma e il Napoli finito con il punteggio di 0-0. Primo tempo con una grossa chance per i padroni di casa, ma Abraham davanti a Ospina calcia fuori. Nella ripresa due pali nel giro di un minuto per il Napoli, in entrambi i casi con Osimhen. Ma l'occasione più grossa capita sulla testa di Mancini, che sbaglia clamorosamente. A dieci minuti dalla fine Mourinho si scalda e Massa gli mostra il secondo giallo: l'allenatore della Roma si posizione in tribuna per seguire il finale di gara. Finale tesissimo ma lo 0-0 non si è schiodato. Il Napoli con il punto conquistato a Roma raggiunge la vetta ma in condivisione con il Milan.