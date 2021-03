Roma, è polemica con la Lega: “Chiediamo chiarimenti sul rinvio di Juventus-Napoli”

Juventus-Napoli continua a destare polemiche. La sfida, in programma originariamente a settembre, si era conclusa originariamente con una vittoria a tavolino per i bianconeri dato che gli azzurri non si erano presentati in campo, senza esercitare per tempo la richiesta di rinvio a causa dei casi Covid interni alla squadra. I partenopei avevano fatto notare la decisione della Asl di non far partire la formazione campana per Torino. Così, niente 3-0 per la Juve, ma slittamento previsto per il 17 marzo e, successivamente, al 7 aprile.

FURIA

Quest’ultimo spostamento ha mandato su tutte furie la Roma, che ha presentato una lettera polemica rivolta alla Lega: “Le richieste di rinvio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e soprattutto le motivazioni di interesse sportivo alla base della vostra disposizione”. Nel mirino dei giallorossi ci sarebbe il calendario eccessivamente favorevole al Napoli.