Roma fa suo il derby: Mkhitaryan e Pedro piegano la Lazio

Carattere e cattiveria le armi della Roma in questo derby della capitale

Si tinge di giallorosso il derby della capitale. La Roma infatti ha battuto per 2-0 la Lazio che perde l'ultimo treno per la Champions League. Inutile l'eventuale successo nel recupero contro il Torino visto che l'undici biancoceleste non può più raggiungere il quarto posto. Stasera si è vista una buona Roma con qualche giovane in campo che ha dato maggiore brio alla squadra di mister Fonseca. Match vivo dall'inizio. Alla mezz'ora Luis Alberto sfiora il vantaggio: strepitoso il 23enne portiere brasiliano Daniel Fuzato. Ci prova anche Milinkovic-Savic. La sblocca Mkhitaryan su assist di Dzeko. Cristante e Dzeko vicini al raddoppio, Fuzato si supera su Immobile. Nella ripresa raddoppio di Pedro a segno dalla distanza. Espulso Acerbi a pochi minuti dalla fine. La Roma regala una grande soddisfazione ai suoi tifosi e consolida la posizione per l'accesso all'Europa League.