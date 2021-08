Roma-Fiorentina, polemiche per l’uso del VAR: social scatenati

Caos dopo il match dell'Olimpico

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si è arresa dopo aver tenuto botta alla Roma per gran parte della gara in 10 uomini. Una bella partita, diversi gol - 3-1 il risultato finale - ma anche tanti, forse troppi, episodio dubbi che hanno reso necessario l'intervento del VAR. Un operato, quello della tecnologia, che ha scatenato l'ira dei tifosi, soprattutto quelli Viola che in occasione di ben due delle tre reti giallorosse, hanno visto prima l'annullamento del gol e poi la loro convalida. Questione di attimi, di millimetri e anche di... fermo immagine.

Ecco perché, proprio sui frame analizzati dal VAR soprattutto su Twitter si è scatenata la furia della tifoseria di Firenze. La protesta arriva appunto per le immagini che sono state utilizzate per valutare le situazioni al limite. In occasione della prima rete della Roma, quella di Mkhitaryan, il primo dubbio. Ma è sulla seconda che sono maggiori i dubbi. Nel frame utilizzato, sembra che Abraham sia in gioco, ma in quello immediatamente successivo, con il pallone ancora in partenza dal destro di Mkhitaryan, l’attaccante è leggermente oltre, poi la sfera arriva appunto all'ex Chelsea che serve Veretout in posizione regolare.