Roma, Fonseca: “Abbiamo fatto bene. Importante avere 5 cambi”

É un Paulo Fonseca soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di RomaTv dopo la vittoria in rimonta sulla Sampdoria.

Le parole di Fonseca

Queste le parole di Fonseca: “Non dobbiamo dimenticare che era la prima dopo il lockdown, senza partite di preparazione. Abbiamo iniziato bene, con quattro occasioni, poi abbiamo subito il gol. Dopo la squadra ha ragionato e costruito con calma. Poi nella ripresa abbiamo giocato più vicini all’area avversaria, abbiamo fatto bene”. Riguardo ai cinque cambi Fonseca si è espresso così: “Sappiamo che non abbiamo le migliori condizioni ora, la possibilità di avere 5 sostituzioni è molto importante. Abbiamo scelto questa squadra con solo Pau Lopez e Zaniolo fuori. Abbiamo giocatori come Pellegrini, Mancini e Zappacosta che si sono allenati tre giorni. Tutti hanno avuto un buon atteggiamento, sempre credendo che fosse possibile cambiare il risultato, e alla fine l’abbiamo meritato”.