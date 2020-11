Roma, Fonseca ammette: “Troppi errori, abbiamo concesso contropiedi al Napoli”

La Roma esce con le ossa rotte dal confronto con il Napoli. I giallorossi perdono la terza posizione e vengono agganciati dai partenopei e dalla Juventus.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca commenta il k.o. contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Oggi non abbiamo fatto una grande partita. Ci è mancato il coraggio, ma non eravamo i più forti prima e non siamo mediocri adesso. Non abbiamo chiuso bene gli spazi. La cosa strana è che abbiamo iniziato bene, ma poi non siamo riusciti a dare continuità. Il Napoli è una grande squadra e noi abbiamo fatto errori difensivi che hanno dato fiducia a loro. Gli abbiamo permesso di pungere in contropiede. Quando il difensore mediano inizia a giocare, non chiudiamo il primo dentro e la nostra difesa non aggredisce a sufficienza. Per tutti noi che abbiamo visto Maradona era sicuramente un giorno diverso, ma non penso che ci abbia influenzato”.