Roma, Fonseca: “Atteggiamento giusto, dobbiamo essere coraggiosi”

Si è conclusa da poco la sfida tra Roma e Spal. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliando troppe occasioni. Non era giusto il risultato dell’intervallo. Dopo nel secondo tempo la squadra ha creato più occasioni e ha meritato. Oggi era importante vincere. Tutti i ragazzi hanno avuto il giusto atteggiamento. I giocatori sanno che per me l’importante è l’atteggiamento. La Roma deve essere coraggiosa. Lavoro per questo e per vincere. Quando avremo tutti i giocatori sarà ottimo. Dovranno lottare per avere una possibilità di giocare. Florenzi? Ha giocato molto bene. Come ho sempre detto, è un gran professionista. Non ho nulla con lui, sono scelte tecniche. Se avessi un problema con lui, non giocherebbe”.