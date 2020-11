Roma, Fonseca: “Atteggiamento importante. Bene in attacco e non c’era Dzeko…”

La Roma si impone sul campo del Genoa e punta decisamente in alto. I giallorossi non perdono dalla prima gara di campionato. Il tecnico Paulo Fonseca parla della prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Oggi abbiamo fatto una partita di grande attenzione. Abbiamo meritato di vincere con cinque o sei occasioni nitide per segnare. L’unico momento in cui abbiamo sbagliato è stato fatale per noi. E’ importante l’atteggiamento della squadra, anche quando non abbiamo giocatori come Dzeko. E’ importante la reazione avuta dopo il gol subito contro il Genoa”.