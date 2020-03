Roma, Fonseca avverte l’Atalanta: “Crediamo ancora alla Champions”

La Roma si impone sul Cagliari. I giallorossi restano in scia all’Atalanta. Il tecnico Paulo Fonseca analizza il match ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Abbiamo cambiato cinque giocatori perché avevamo giocato contro il Gent. Dzeko era il giocatore più stanco e ho deciso di schierare Kalinic e altri. Tutti quelli che hanno giocato si sono comportanti bene. Penso che abbiamo sofferto troppo. Abbiamo creato molte occasioni, non sarebbe stato giusto se fosse finita diversamente. Mkhitaryan è un giocatore importante per noi, sta migliorando giorno dopo giorno. Pellegrini? Non è un problema dove metterlo, è peggio quando non ci sono soluzioni. I rischi ci sono, ma vedo che i risultati ci sono. L’Atalanta è molto forte, è in un buon momento, ma noi vogliamo lottare per andare in Champions. Dobbiamo crederci e lottare per arrivare fino alla fine in lotta. Europa League? Prima di tutto dobbiamo battere il Siviglia che è una squadra fortissima. Non è giusto ora pensare a una finale, specialmente dato che ora siamo contro una formazione capace di vincere 5 delle ultime 15 edizioni. Non mi sono piaciuti alcuni episodi: non è possibile avere a volte 5 giocatori in attacco e 5 in difesa”.