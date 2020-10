Roma, Fonseca: “Bene i tre punti, ma abbiamo concesso troppo. Pedro un gran giocatore”

Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport dopo la partita vinta dalla Roma a Udine.

LE PAROLE DI FONSECA

“Mirante ha fatto una bellissima partita come Pedro, un grande giocatore. Mi sono piaciuti soprattutto i 3 punti, sapevamo di incontrare una squadra tosta, la squadra ha capito che oggi era importante vincere. Per Dzeko è stata una partita difficile, ma lui sta bene e ha fiducia, tornerà al gol a breve. Quando vinciamo sono soddisfatto, nel primo tempo abbiamo concessi troppi contropiedi, dobbiamo essere più aggressivi quando perdiamo palla. La scorsa stagione siamo stati la seconda squadra per occasioni create, oggi era una partita diversa e difficile, loro difendevano con 10 giocatori sotto la linea del pallone. Dobbiamo lavorare su molte cose, penso che abbiamo controllato sempre bene il loro attacco alla profondità, a volte non abbiamo recuperato qualche seconda palla. Così Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport dopo la partita vinta dai giallorossi contro l’Udinese.