Roma, Fonseca: “Bravi a crederci fino alla fine. Oggi più sicuri”

La Roma passa sul campo della Fiorentina e mette nel mirino la zona Champions League, distante solamente due punti. I capitolini tornano al successo dopo la sconfitta interna contro il Milan.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca analizza la prestazione della sua squadra a Roma TV: “Era molto importante vincere a Firenze oggi, anche se non era facile perché la Fiorentina è una buona squadra. Abbiamo meritato e trovato la reazione che volevo dopo la sconfitta contro il Milan. Abbiamo giocato con un grande spirito di squadra, i giocatori hanno corso tanto e sono usciti stanchissimi dal campo. Spinazzola? Ho provato un sentimento di ingiustizia, ma la squadra ci ha creduto fino alla fine e ottenuto tre punti molto importanti. Dobbiamo cercare di non fare giocare gli avversari, correre meno rischi come fatto nella prima parte di gara oggi. È vero che possiamo fare meglio, ma oggi ho visto una squadra tranquilla e più sicura. Offensivamente possiamo fare meglio, ma la Fiorentina si è chiusa molto nella ripresa, abbiamo cercato sia di fare girare la palla sia di cercare la profondità quando era possibile”.