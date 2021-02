Roma, Fonseca: “Ci è mancata concretezza. Dzeko? In questa squadra non ci sono titolari”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca parla ai microfoni di Sky dopo il pareggio ottenuto contro il Benevento: “Non ho visto un passo indietro della squadra, è stata una gara difficile, il Benevento si è difeso molto bene. Negli ultimi 30 metri ci sono mancate delle cose, non siamo stati concreti e dobbiamo diventarlo. Ho messo in campo Dzeko perchè mi serviva un uomo in più in area di rigore. Non è stata una questione fisica, abbiamo giocato sempre con velocità, ci è mancata precisione, l’uno contro uno, abbiamo tirato poco in porta, ma questo anche per merito del Benevento che si è chiuso bene. Dzeko ha giocato con il Braga, oggi Mayoral, nessuno è titolare in questa squadra. Quando è entrato Edin siamo passati alla difesa a 4, era difficile essere più offensivi di così”.