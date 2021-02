Roma, Fonseca: “Con il Benevento voglio lo stesso atteggiamento visto con il Braga. Zaniolo…”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara che vedrà i giallorossi opposti al Benevento di Pippo Inzaghi: “Domani affronteremo una squadra forte, costruiscono con criterio e poi sono pericolosi da attaccare in profondità. Dobbiamo essere concentrati al 100%, loro sono molto aggressivi come hanno mostrato nelle ultime gare, dobbiamo fare una partita buona a livello difensivo. Contro il Braga mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, lo spirito con cui siamo scesi in campo. I giocatori si sono sacrificati in altre posizioni, questa è la mentalità che vogliamo ed è importante mantenerla. Zaniolo? Mi piace la voglia che ha Nicolò di tornare quanto prima, però noi stiamo lavorando per farlo tornare al 100% e nel tempo giusto”.