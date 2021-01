Roma, Fonseca: “Contro il Verona sarà tosta. Non parlo di Dzeko. Mayoral sta facendo benissimo”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona: “Giocare contro queste squadre è difficile, hanno sempre intenzione di attaccare. Per le big è complicato affrontarli perchè ti costringono a cambiare modo di giocare nel corso del match. Dzeko? Non voglio parlare di lui, lo farò magari la prossima settimana”. Belle parole invece nei confronti di Mayoral: “Sta giocando molto bene, lavora per la squadra e ha sempre disputato buone partite. Anche lui è giovane ed è arrivato da poco in Italia. Non è facile avere i numeri che sta avendo lui”.