Roma, Fonseca: “Credo al quarto posto, il gruppo è motivato”

Dopo la netta vittoria interna contro il Lecce, la Roma fa visita al Cagliari con l’obiettivo di conquistare altri punti preziosi. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca fa il punto sul momento dei suoi uomini nel corso della conferenza stampa: “Il gruppo è stanco, come è normale che sia. Non abbiamo tempo per recuperare da una partita difficile. Ci siamo allenati bene e la squadra è motivata. Perotti è molto debole, è difficile che recuperi. Veretout sta bene, si è allenato. Ha un piccolo problema al piede, ma sta bene. Noi vogliamo sempre avere un ritmo alto. Vogliamo sempre momenti di accelerazione nella partita. I numeri dimostrano che la nostra è una squadra che corre molto. Ora, però, è importante gestire la partita. Vogliamo anche accelerare, ma ora è più importante non perdere la palla. Bisogna scegliere bene i momenti di attacco”.

QUARTO POSTO – “Sono una persona ottimista e positiva. Non credo che l’Atalanta non perda punti fino alla fine del campionato. Noi dobbiamo fare meglio rispetto alla prima parte del 2020. Vedo che il gruppo ci crede e credo nei miei giocatori. Dobbiamo continuare a lavorare per trovare questa posizione”.

CORONAVIRUS – “Le Autorità credo stiano cercando di prendere la miglior decisione possibile. Mi fido di loro. E’ un problema serio e tutti dobbiamo pensare che le Autorità stiano facendo il massimo. Per non avere dubbi sulla regolarità sportiva io penso che se si gioca una partita allora devono giocare tutti o se una non si gioca allora tutte le altre devono essere fermate”