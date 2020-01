Roma, Fonseca: “Dispiaciuti per Zaniolo, regalati due gol alla Juve”

La Roma incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca commenta il k.o. ai microfoni di Sky Sport: “L’infortunio di Zaniolo ci dispiace molto. Ora deve pensare solamente a recuperare. E’ difficile quando si gioca contro una squadra come la Juventus. Abbiamo preso due gol con due regali. Poi la squadra ha fatto una bellissima partita. Abbiamo fatto un gran secondo tempo. E’ stato difficile dopo i due gol pensare di rimontare. Io sono il principale responsabile quando accadono situazioni simili. Lavoriamo molto per mettere in pratica questa filosofia di gioco. Sappiamo di rischiare qualcosa, ma io credo in un calcio coraggioso, dove bisogna osare. Veretout è molto dispiaciuto per quanto accaduto, ma ha reagito bene, giocando una buona partita. Per me questo è l’importante. Non penso che gli errori ci abbiano tolto sicurezza. La squadra ha mantenuto fiducia. Sia contro il Torino che la Juventus abbiamo dominato. Non è questione di organizzazione o tattica”.