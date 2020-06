Roma, Fonseca è pronto: “Strano a porte chiuse. Lunedì proveremo allenamento all’Olimpico per abituarci”

Paulo Fonseca si prepara alla ripartenza del calcio in Italia. Il tecnico portoghese della Roma ha rilasciato un’intervista a Sport TV, canale televisivo portoghese, in vista del ritorno in campo dei suoi contro la Sampdoria, previsto per mercoledì 24 giugno.

CLIMA – “La preparazione di una partita è quasi la stessa, ma questa volta cercheremo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo mercoledì, quindi lunedì sera ci alleneremo all’Olimpico: questa è l’unica eccezione, per il resto non c’è niente di diverso da una sfida normale”, ha commentato Fonseca. “Abbiamo fatto una lunga pausa. È stato come un pre-campionato, ma non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato diverso, ma siamo pronti a ripartire”.

