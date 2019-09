Roma, Fonseca: “Gara controllata per tutti i 90 minuti, potevamo segnare anche 5-6 gol”

Successo importante della Roma in casa del Lecce per 1-0 con la rete del solito Dzeko. Ecco le parole dell’allenatore Paulo Fonseca a Dazn al termine del match: “Importante vincere in qualsiasi situazione, abbiamo fatto un buon match, controllandolo per tutti i novanta minuti. Tante le occasioni create, abbiamo pure sbagliato un rigore. Penso che i ragazzi abbiano lavorato molto, con serietà, in settimana e che si siano meritati questo successo. Il Lecce ha creato molto nel primo tempo? Sì, ma oggi potevamo vincere anche segnando cinque o sei gol visto quanto abbiamo creato. Non abbiamo preso gol, Smalling e Mancini hanno giocato bene, è importante saper soffrire e poi restare con la porta inviolata. Mi piace molto il modo in cui interpretiamo le partite”.