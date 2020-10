Roma, Fonseca: “Il Milan non è solo Ibrahimovic e noi vogliamo dimostrare di essere una grande squadra”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, mister Paulo Fonseca ha presentato la partita: “Il Milan è in un grande momento, sta facendo molto bene, così come il suo allenatore. Ma anche noi siamo in un buon momento, siamo motivati, la squadra è fiduciosa. Sarà una gara interessante tatticamente, con due formazioni pronte a vincere. Vogliamo dimostrare di essere una grandissima squadra. Giocheremo per vincere. Pericolo Ibrahimovic?“ Per avere questa condizione a 39 anni è perché sicuramente un grande professionista. Altrimenti, non ci arrivi a questa età, giocando a quel livello. Comunque, è una partita contro il Milan, non contro Ibrahimovic. Non preparo il match pensando ad un solo giocatore, ma pensando alla qualità collettiva della squadra di Pioli”. Lotta scudetto? Per me Juventus e Inter sono le favorite, poi anche altre squadre possono fare un bel campionato. Quello che è successo in queste giornate è la dimostrazione degli equilibri di questa Serie A. Possiamo giocare con la prima o contro l’ultima in classifica, ma è sempre difficile”, le dichiarazioni del tecnico della Roma.