Roma, Fonseca: “Il mio futuro? Sono sempre sotto esame”

Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato della sconfitta contro il Cagliari

Paulo Fonseca non riesce a risollevare la Roma dopo il pareggio contro l’Atalanta e la precedente sconfitta contro il Torino, cadendo fuori casa contro il Cagliari per 3-2. Il tecnico portoghese, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la debacle: “La sconfitta non deriva dall’atteggiamento come contro il Torino, abbiamo lottato ma abbiamo preso gol dopo appena quattro minuti. I ragazzi hanno poi reagito nella maniera giusta e hanno alzato l’intensità. Abbiamo cercato di essere più presenti nell’area del Cagliari, poi nel secondo tempo hanno segnato due gol e le cose si sono complicate”.