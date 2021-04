Roma, Fonseca: “Il Torino ha fatto meglio di noi e ha meritato, il campionato è un fallimento”

Le parole del tecnico giallorosso nel post partita

"Abbiamo giocato due giorni fa, abbiamo cambiato molto, in questo momento abbiamo dei problemi in difesa. In ogni caso, possiamo fare di più, se la squadra pensa solo all'Europa League, deve concentrarsi sul campionato. Abbiamo fatto il primo gol, potevamo chiudere la partita e non l'abbiamo fatto. Nel secondo tempo il Torino ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere. In questa stagione ci è mancata la concentrazione, oggi è successo più volte. In Europa League la squadra è più concentrata. Il campionato è un fallimento, sono il responsabile, è difficile ora raggiungere il quarto posto. Abbiamo la possibilità matematica ma è molto difficile".