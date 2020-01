Roma, Fonseca: “Importante l’appoggio dei tifosi. Noi abbiamo fiducia”

La Roma si prepara in vista del derby contro la Lazio. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca commenta l’avvicinamento della sua squadra alla stracittadina durante la conferenza stampa: “Ho apprezzato molto l’abbraccio dei tifosi. E’ stato un gesto bellissimo, per noi questo appoggio e questo sostegno sono molto importante. Ci hanno sempre sostenuto, dovremo lottare e fare una buona partita per loro. Lo meritano. Perotti e Pastore non hanno la condizione per iniziare, ma ci saranno. E sono molto fiducioso anche per Diawara, ci ho parlato anche oggi e sta molto meglio. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se si dovrà operare o meno, ma le sensazioni sono positive”.

SENSAZIONI – “La squadra sta bene, ha fiducia e motivazione ed è consapevole dell’importanza del derby. Aggiungo che sono molto orgoglioso della squadra e dell’atteggiamento che ha avuto anche contro la Juventus. Abbiamo perso due volte contro i bianconeri, ma senza ma rinunciare a giocare e provando in entrambi i casi a riprendere la partita. Per me conta avere ambizione e coraggio, a prescindere che si giochi contro la Spal o la Juventus. E contro i bianconeri abbiamo sempre avuto un’identità, seppur perdendo”.