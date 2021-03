Roma, Fonseca in bilico a prescindere dai risultati: le alternative sono.. due ex Juventus

Comunque vada a finire questa stagione, la Roma dirà addio a mister Paulo Fonseca. Sembra essere questa la certezza in casa giallorossa al termine dell’annata in corso. A prescindere dai risultati ottenuti, i vertici dirigenziali pare abbiano già deciso le sorti del tecnico.

Come riporta anche il Corriere dello Sport, le strade del club capitolino e di Paulo Fonseca si divideranno per decisione consensuale al termine della stagione. Anche in caso di qualificazione alla Champions League o di altri eventuali risultati – la Roma è ancora in Europa League -, l’addio sarà inevitabile.

I suoi successori potrebbero essere due volti noti del calcio italiano: i due ex Juventus Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, veri sogni giallorossi.