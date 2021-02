Roma, Fonseca: “Juventus forte e diversa da inizio stagione. Servirà ambizione, il capitano…”

Giornata di vigilia in casa Roma, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa a poche ore dal match di campionato contro la Juventus: “Noi e i bianconeri siamo due squadre diverse, loro sono fortissimi, hanno un grande allenatore, sono diversi da quelli di inizio anno. È una squadra con grandi individualità, ma anche noi stiamo bene. Sono una squadra più forte rispetto alla gara di andata ma per vincere servirà l’ambizione che mostriamo sempre. Dzeko? Non ho più niente da dire, ha parlato Tiago Pinto. Abbiamo avuto un confronto, Dzeko si è allenato bene, ma domani Cristante sarà capitano”.