Roma, Fonseca: “La stagione non è finita, dobbiamo ritrovarci”

La Roma esce sconfitta contro l’Udinese e apre la sua crisi di risultati con il secondo k.o. consecutivo. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca commenta il grave passo falso.

LE PAROLE DI FONSECA

Paulo Fonseca si sofferma sul momento negativo della Roma, sconfitta anche dall’Udinese: “Rifarei le stesse scelte. Ci sono alcuni giocatori che non erano in condizione per giocare questa gara. Non siamo entrati bene nella partita. Dopo il gol subito e l’espulsione è stato tutto più difficile. Continuo a credere nel progetto. Abbiamo creato un’identità che al momento non si vede. E’ un momento difficile. La stagione non deve finire qui. Abbiamo comunque obiettivi per questa stagione. Quando non vinciamo, dobbiamo essere preparati alle critiche. Devo essere il primo a cambiare questa situazione. Per me è importante cambiare i risultati e ritrovare il nostro gioco. Non ci sono scuse. Chi gioca nella Roma deve capire che bisogna lottare fino alla fine. Dobbiamo essere ambiziosi. Ho fiducia in tutti i giocatori. Non è positivo cambiare tanti giocatori”.