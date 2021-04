Roma, Fonseca: “L’Ajax è il passato, l’ambizione è battere il Torino”

Le parole dell'allenatore dei giallorossi

Redazione ITASportPress

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino. Queste le sue parole: "Per ogni partita abbiamo una strategia. Durante quasi tutta la stagione, tutti hanno detto che la Roma era la squadra che giocava meglio in fase offensiva. Ma in queste due partite abbiamo preparato una strategia diversa, contro una grande squadra come l’Ajax, e di più nella seconda partita, perché avevamo vinto all’andata. Ma noi abbiamo la nostra identità. Non è questo che caratterizza la nostra squadra ma, quando c’è bisogno di una strategia diversa, la attuiamo. Vorrei vedere la stessa concentrazione, la stessa aggressività difensiva. È importante che la squadra sia sempre sicura difensivamente. E come abbiamo fatto bene con l’Ajax, penso possiamo riuscirci anche in campionato".

LE POLEMICHE - "Io non lavoro per convincere le persone: io lavoro per far vincere la Roma. È normale: quando si vince, hai più persone dalla tua parte. Accade a me, come a tutti gli allenatori. Io lo capisco bene. La cosa più importante è fare il mio lavoro".

LE COPPE - "Questa è una stagione particolare. Posso fornire diversi esempi di squadre che incontrano delle difficoltà andando avanti nelle competizioni europee. Per esempio, prima del ritorno dei quarti il Villarreal ha perso con l’Osasuna, il Bayern ha pareggiato in casa e l’Arsenal è decimo in campionato. Questo succede a chi va avanti nelle coppe. Chi gioca ogni tre giorni ha meno calciatori disponibili e questo influenza il risultato".

IL TORINO - "Io non guardo mai troppo avanti: penso sempre alla prossima partita. Penso che l’Ajax sia il passato e che dobbiamo tornare al campionato. Dobbiamo avere l’ambizione di battere il Torino. E dobbiamo fare una buona partita, se vogliamo vincere contro una squadra che sta vivendo un buon momento. Già da domani vogliamo tornare a essere una squadra offensiva, che ha l’iniziativa. E sì, magari con più concentrazione possiamo fare meglio in campionato. È vero, la Roma è stata molto concentrata in campionato".